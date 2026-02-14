କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ୍ ଏବଂ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସିପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଖ୍ୟାତ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
Crime News: ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିବା ୨ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ । ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ମଧୁକାନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ୍ ଏବଂ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସିପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଖ୍ୟାତ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବାସୁ ପାଣ୍ଡେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୩ ରାତିରେ ଚମ୍ପଟ୍ ପରେ ୨ କଏଦୀ ପୁରୀ ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପର ଦିନ ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟତମ ଚମ୍ପଟ୍ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି । ୬ ଟିମ୍ରେ ୨୬ ଜଣ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଖସାଇବାରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
