Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3109716
Zee OdishaOdisha Stateଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଗିରଫ

ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଗିରଫ

କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ୍‌ ଏବଂ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସିପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଖ୍ୟାତ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:46 PM IST

Trending Photos

ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଗିରଫ

Crime News: ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଥିବା ୨ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସ୍ । ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ମଧୁକାନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ୍‌ ଏବଂ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସିପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଖ୍ୟାତ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ରେ ବାସୁ ପାଣ୍ଡେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୩ ରାତିରେ ଚମ୍ପଟ୍‌ ପରେ ୨ କଏଦୀ ପୁରୀ ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପର ଦିନ ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟତମ ଚମ୍ପଟ୍‌ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି । ୬ ଟିମ୍‌ରେ ୨୬ ଜଣ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଖସାଇବାରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

Also Read- 8th Pay Commission: ୩୧ ଡିସେମ୍ୱର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Maha Shivratri 2026 upaay: ରାଶି ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

crime news
ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଗିରଫ
tarique rahman
Tarique Rahman: ଭାରତ ସହ ବାଂଲାଦେଶର କେମିତି ରହିବ ସମ୍ପର୍କ... ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆସିଲା ତାରିକ ରହ
Shukra Gochar
Shukra Gochar: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ଚାଲିବେ ବଡ଼ ଚାଲ୍... ଏହି ୫ଟି ରାଶି ଉପରେ କରିବେ ପ୍ର
PM Narendra Modi
ଆସାମରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
cm mohan charan majhi
'ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ' ଏବଂ 'ଡାଟା ସେଣ୍ଟର'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ