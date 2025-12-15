Advertisement
ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପାଣି ଗଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ- ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

 ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସେ ପଥର ବଦଳାଇ ପାରିବାନି କେବଳ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା । ଏଏସଆଇ ଯେପରି ଯୋଜନା କରିବେ ସେହିପରି ଭାବେ ମରାମତି କରାଯିବ । ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳିବା ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା । 

Dec 15, 2025, 02:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସେ ପଥର ବଦଳାଇ ପାରିବାନି କେବଳ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା । ଏଏସଆଇ ଯେପରି ଯୋଜନା କରିବେ ସେହିପରି ଭାବେ ମରାମତି କରାଯିବ । ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳିବା ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପରଖାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ସେନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଏସଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଏଏସଆଇର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି କ୍ରାକ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡିକର ମରାମତି ହେଇଥିଲା । ତଥାବି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ । ଏଥିସହ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିପରି ମରାମତି କରାଯିବ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି । 

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଧୁନି କୁଣ୍ଡ ନିକଟ ପାଚେରୀର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ଯାପରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ହାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଜଳ କାନ୍ଥରେ ଭେଦି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ବୋଧହୁଏ ନିମ୍ନମାନର କେମିକାଲ କାରଣରୁ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଚେରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଝରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳୁ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ASIକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ବୈଜ୍ଞାନିକସମ୍ମତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରିବା ନେଇ ଚିଠିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଉପୁଜିଥିବା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ବେ ପୁଣି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପାଣି ଗଳିବାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜି ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ଏଥିସହ ତ୍ବରିତ କ୍ଷତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।

