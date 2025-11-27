Odisha News: ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ

Odisha News: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ହେବନି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ। ଏ-ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।
Trending Photos
Odisha News: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ହେବନି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ। ଏ-ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏ-ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ALSO READ: RRB NTPC UG CBT 2 Date: ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ...ରେଳବିଭାଗ ଘୋଷଣା କଲା ୟୁଜି ସିବିଟି ୨ ପରୀକ୍ଷା ଡେଟ୍...
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦେବା ନେଇ ଘୋଷାଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯାହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏ-ନେଇ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଭଳି ଚେତାବନି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରେ,ପରିବହନ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିସ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି। ୧ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ହେବକୁ ଥିବା ବସ୍ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗତି ରଖାଯାଇଛି।