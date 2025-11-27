Advertisement
Odisha News: ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ

Odisha News: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ହେବନି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ। ଏ-ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:16 PM IST

Odisha News: ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ

Odisha News: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ହେବନି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ। ଏ-ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।  ଏ-ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦେବା ନେଇ ଘୋଷାଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯାହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏ-ନେଇ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଭଳି ଚେତାବନି ଦିଆଯାଇଥିଲା।  ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରେ,ପରିବହନ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିସ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି।  ୧ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ହେବକୁ ଥିବା ବସ୍ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗତି ରଖାଯାଇଛି। 

Narmada Behera

Odisha News: ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ
