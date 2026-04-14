Odisha News: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ

Zee OdishaOdisha News: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 14, 2026, 06:18 PM IST

Odisha News: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଐତିହାସିକ, ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶୈକ୍ଷିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବେ ଉଚ୍ଚମାନର ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନରେ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ।

ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା' ତାଳପଦେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ବିଦାୟୀ ପ୍ରଭାରୀ ଉପ-କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଜଗନେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ନୂତନ ଉପ-କୁଳପତି ଓଡ଼ିଆ ପାଖ୍ୟା ଉତ୍ସବର ଅଂଶ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର NSS ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ,ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା,ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗବେଷଣାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଣ୍ଟର୍‌ ଅଫ୍‌ ଏଗ୍ରି ମ୍ୟା‌ନେଜ୍‌ମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ।

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାତୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।ବୈଠକ ସମୟରେ, ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସଫା ଏବଂ ସବୁଜ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ଫାଇଲର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ।

Narmada Behera

