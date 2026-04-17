Odisha News: ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ସିପିଆଇଏମଏଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ପାଳନ

(ନିରୋଜ ଶତପଥି, କୋରାପୁଟ)Odisha News: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ପେଶା ଆଇନ ଉଲଂଘନ ସହ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା କୁ ବିରୋଧ କରି ସିପିଆଇଏମ୍ ଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
ବିଜେପିର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଲି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ।
ବିଜେପି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିବାଦୀୟ କଣ୍ଟାମାଲ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସିଜିମାଲିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଜିମାଲି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଜମା ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ-ନେଇ ବିଜେପି କହିଛି,ଯେକାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ।"
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୂମିଗତ ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କାଶୀପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ମିଛ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସିଜିମାଲି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଜମା ପାଇଁ ଖଣି ଲିଜ୍ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସରକାର ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା।
ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କଥିତ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।ପୂର୍ବରୁ, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ତିଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।ରାୟଗଡା-କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୧୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉନ୍ନତମାନର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସିଜିମାଲି ଖଣି ୧,୫୪୯ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।