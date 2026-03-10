Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ କାନୀଝର ବନ୍ଧକୁ ବିରୋଧ

Advertisement
Odisha News:କେନ୍ଦୁଝରର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତାରି ନାଏକ ଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଙ୍କର ବଡ କାନୀଝର ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିରୋଧ କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦୈତାରୀ ନାଏକ ଓ ଶହ ଶହ ଆଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଏହି କାନୀଝର ବନ୍ଧ କୁ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:19 PM IST

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଗୋନାସିକା ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ ଓ ବାରାଗଡ ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ ଜନ୍ତାରୀ ଓ ଡୁମୁରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବଡ କାଇଁଝର ଏମ୍ଆଇପି ବଡ ବନ୍ଧକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ନାଏକ ଙ୍କ ସମେତ ଜନ୍ତାରୀ, ଡୁମୁରିଆ, ଜନ୍ତାରୀ କେରକେଟା ସାହି, ତୁରାଣିପାଣି, ତଳବାରୁଡା, ସାରିଆ,ତଳବୈତରଣୀ, ହାତୀଶିଳା,ତଳସୁମଠ, ଗୋଳିଆବନ୍ଧ,ତଳରାଇଡିହା ରାଜସ୍ୱ ମୌଜାର ଏହି ୧୦ ଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ନାଏକଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଡ କାଇଁଝର ବନ୍ଧ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ-ହି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଞ୍ଚଳରେ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏହି ବଡ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଟି ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ୨୦ ହଜାର ଏକରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଆହୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ନିରୀହ ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଗରୀବ ପ୍ରଜା ଅଟୁ ଚାଷଜମି ହରାଇ ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ । ଉକ୍ତ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚାଷଜମି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଜଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ଙ୍କର ଗୁହାରୀ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାମସଭା କିମ୍ବା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଅଥବା କୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇ ନ ଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏକ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ମତା ମତ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ , ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟତା ରହିଛି ।

Narmada Behera

