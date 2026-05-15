Odisha News: ଟାଟା ପାୱାରର ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଟାଟା ପାୱାର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛଟେଇ କରିବାର ବୃହତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଟାଟା ପାୱାର ବୋଲି ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: May 15, 2026, 01:02 PM IST

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଟାଟା ପାୱାର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛଟେଇ କରିବାର ବୃହତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଟାଟା ପାୱାର ବୋଲି ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର ନେସ୍କୋକୁ ନେଲା ସେତେବେଳେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା । ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିକୁ ୭ ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇ ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରଷ୍କୃତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରୁଛି ।ଯୋଉଠି ଆମର ତଳ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ୧୦୦୦୦ ରୁ ୧୫୦୦୦ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ନିଜର ଧଳା ହାତୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦେଇ ରଖିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କୁ ସମର୍ଥନ କରି କଳା ବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ। ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିପିଏନଓଡିଏଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୮ଟି ସଂଘକୁ ନେଇ ହେଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଫୋରମ ଦ୍ୱାରା ଟାଟା ପାୱାରର ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତି ବିରୋଧରେ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମି ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଓ ଅସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

