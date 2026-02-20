Advertisement
Road Protest: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲା ଓକିଲ ସଂଘ, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ

ପୁରୀ: ପୁରୀ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି  ଆଇନଜୀବୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ସମସ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଓକିଲମାନେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ

Feb 20, 2026, 12:09 PM IST

Representative Photo / AI Generated Photo

Road Protest: ପୁରୀ: ପୁରୀ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି  ଆଇନଜୀବୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ସମସ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଓକିଲମାନେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସଂଘ। 

ଓକିଲମାନେ ଆଜି ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଦିନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୬ ଘଣ୍ଟା ଏହି ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରୋକ ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଧାଡିକି ଧାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଓକିଲା ମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି କି ଏହା କେବଳ ଓକିଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓକିଲ। ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରାଯାଇ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାରିବ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ପୁରୀ ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି।

