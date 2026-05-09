Odisha News: ପ୍ରାଉଟିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପକ୍ଷରୁ ହେବ ପ୍ରାଉଟ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର

Odisha News: ନ୍ଯୁ କଲୋନୀ ବୁଢାରାଜା ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଠାରେ ପ୍ରାଉଟିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଜି ଠାରୁ ୧୩ ମେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ହେଉ ଥିବା ପ୍ରାଉଟ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଉଟ (ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଉପୟୋଗ ତତ୍ବ)ଏକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ଯାତ୍ମିକ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟୁନତମ ଆବଶ୍ଯକତା ଖାଦ୍ଯ, ବସ୍ତ୍ର , ବାସଗୃହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗ କୁ ୧୦୦%ବେରୋଜଗାରୀ ଗରିବୀ ଦୂରିକରଣ କିପରି ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ପ୍ରାଉଟିଷ୍ଟିକ ବାଲାନ୍ସ ଇକୋନୋମି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷିକୁ ଶିଳ୍ପ ର ସ୍ଥାନ ଦିଆ ଯାଇ ୧୦୦ % ନିଯୁକ୍ତି ର ବ୍ଯବସ୍ଥା। ସମାଜର ଶିକ୍ଷା ,ସଂସ୍କୃତି, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତୀ ନୈତିକ ନେତୃତ୍ବ ଦ୍ବାରା ସମାଜ କୁ ଭୌତିକ ମାନସିକ ଆଧ୍ଯାତ୍ମିକ ଜୀବନର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ପରିଚାଳିତ କରି ଯୋଗସାଧନା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ବିବେକରଞ୍ଜନ ଜାଗରଣ ହେବ ଓ ସାଧନା ସେବା ଓ ତ୍ଯାଗ ଦ୍ବାରା ସମାଜରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ ର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହେବ ।ଏହି ତାଲିମ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଚାର୍ଯ୍ଯ ପୁଣ୍ଯେଶାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ, ଆଚାର୍ଯ୍ଯ ପ୍ରିୟତୋଷାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ, ଆଚାର୍ଯ୍ଯ କୃପାମୟାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ଯ ଜୟଶିବାନନ୍ ଅବଧୂତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଏହି ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ରେ କୋଶଳ ସମାଜ ମହାସଚିବ ଦିଲିପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତପେଶ ଦେବ, ସମ୍ବଲପୁର ଭୁକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ରାଖାଲ ଦାସ , ପଦ୍ମା ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ଯ ଭୂମିକା ନେଇ ଥିଲେ।