ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଏସଆର ସିନେମା ମାଲିକ ଗିରଫ

୨୦୨୨ରେ ମୁମ୍ବାଇର ରିୟଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ର ସରଜୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହାଙ୍କ ସହ ବୂଝାମଣା କରି ରାଜେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ପିଏସ୍ଆର୍ ସିନେମାର ତିନିଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ୩-ଡି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ରମେଶ ୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୩-ଡି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜେଶ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିନଥିଲେ।
Trending Photos
ବ୍ରହ୍ମପୁର:(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ) ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସିନେମା ମାଲିକ କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଏସ୍ଆର୍ ସିନେମା ମାଲିକ ତଥା ରାଜେଶ ଶର୍ମା (୪୫) ହୋଟେଲ ଡିଲକ୍ସ ଲେନ୍, ମହୁଲପାଲି, ପିଏସ-ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଶନିବାର ଦିନ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ୨୦୨୨ରେ ମୁମ୍ବାଇର ରିୟଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ର ସରଜୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହାଙ୍କ ସହ ବୂଝାମଣା କରି ରାଜେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ପିଏସ୍ଆର୍ ସିନେମାର ତିନିଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ୩-ଡି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ରମେଶ ୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୩-ଡି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜେଶ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିନଥିଲେ।
ସେ ଦେଇଥିବା ଚେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରମେଶ ଏଥିନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ପୂର୍ବରୁ ୭ ଟି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଡା. ଶରବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।