Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ

ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୭ ମି.ମି. ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ୯୭.୨, ଜଗମୋହନନଗରରେ ୯୦.୪, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ୯୦ ମି.ମି ବର୍ଷା, ସହିଦନଗରରେ ୮୩.୨, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ୭୩.୨, ଖାରବେଳନଗରରେ ୫୯.୪ ମି.ମି ବର୍ଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ୫୦.୨ ଓ ପଟିଆରେ ୩୪.୬ ମି.ମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 06, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:56 AM IST
ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ
Image Credit: ଆସନ୍ତା ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crude Oil Price: ଇରାନ-ଓମାନ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ !
2
3
4
5