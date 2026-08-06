ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ରାତି ସାରା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୯୭.୨ ମି.ମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ।
ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୭ ମି.ମି. ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ୯୭.୨, ଜଗମୋହନନଗରରେ ୯୦.୪, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ୯୦ ମି.ମି ବର୍ଷା, ସହିଦନଗରରେ ୮୩.୨, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ୭୩.୨, ଖାରବେଳନଗରରେ ୫୯.୪ ମି.ମି ବର୍ଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ୫୦.୨ ଓ ପଟିଆରେ ୩୪.୬ ମି.ମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ମଧ୍ୟରାତିରୁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ସହରର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଓଏମପି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ବଢିଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ।
Insane rainfall (mm) figures reported in many parts of Bhubaneswar (in just 6 hr)
Madhusudan Nagar 107
Nayapalli 97.2
Bhubaneswar AirPort 97.2
Jagmohan Nagar 90.4
Lakshmi Sagar 90
Sahid Nagar 83.2
Khandagiri 73.2
Kharabrla Nagar 59.4
Chandrashekharpur 50.2
Patia 34.6
— Odisha Weatherman (@OdishaWeather7) August 6, 2026
ଆସନ୍ତା ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ।