Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3052674
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିସାନ ଦିବସ ପାଳନ; କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚାଷୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଆଲୋଚନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କିସାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରବି ମେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିସାନ ଦିବସ ପାଳନ; କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚାଷୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଆଲୋଚନା

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କିସାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରବି ମେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଶ୍ରୀ ମେହେରା ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟମିତା ଓ କୃଷି ଆଧାରିତ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରି ପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ରବି ମେହେରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବାରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି କିସାନ ଦିବସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ କୃଷି ଆଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଟୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Unnao case
Unnao Case: ବଢିଲା କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯିବ ସିବିଆଇ
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today: ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ସୁଶାସନ ଦିବସ
Karnatak Bus Accident News
Accident News: ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଜଳିଗଲା ବସ, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳିଗଲେ ୧୦ ଯାତ୍ରୀ
Bangladesh Blast
Bangladesh Blast: ବାଂଲାଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ ମୃତ
State Youth Festival 2025
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ‘ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫’ କୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ