Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Habishyali Brata: ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ମା’ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା

Habishyali Brata: ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ମା’ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା

ମା'ମାନଙ୍କର ରହଣି ସୁବିଧା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସଂଧ୍ୟାରେ ଭଜନ,ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାର ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ମା'ମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 09, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:23 PM IST
Habishyali Brata: ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ମା’ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5