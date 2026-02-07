ପୁରୀ: ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌

Puri Court: ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ପକ୍ସୋ (POCSO) କୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି।
ପୁରୀ: ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ପକ୍ସୋ (POCSO) କୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଦୌରା ଜଜ୍ ଅନନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପିପିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପିପିଲି ପୋଲିସ (କେସ୍ ନମ୍ବର ୫୨୦/୨୦୨୩) ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ହୃଷୀକେଶ ସାହୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା:
ବିଚାରପତି ନିଜ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଅପରାଧକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ।