Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3101731
Zee OdishaOdisha Stateପୁରୀ: ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌

ପୁରୀ: ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌

Puri Court: ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ପକ୍ସୋ (POCSO) କୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:18 PM IST

Trending Photos

Puri court
Puri court

ପୁରୀ: ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ପକ୍ସୋ (POCSO) କୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଦୌରା ଜଜ୍ ଅନନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପିପିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପିପିଲି ପୋଲିସ (କେସ୍ ନମ୍ବର ୫୨୦/୨୦୨୩) ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।

କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ହୃଷୀକେଶ ସାହୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
  • ଦଣ୍ଡାଦେଶ: ୨୦ ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ସହିତ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା।
  • ଆଇନର ଧାରା: ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି (IPC) ର ଧାରା ୩୬୩, ୩୬୬, ୩୭୬(୨)(n), ୩୨୩, ୫୦୬ ଏବଂ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୬ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା:
ବିଚାରପତି ନିଜ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଅପରାଧକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha government
ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍: ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ 'ରୋଷ୍ଟର' ସିଷ୍ଟମ୍
top 10 news today
Top 10 News: USA ଆଗରେ ୧୬୨ ରନ୍‌ ଟାର୍ଗେଟ୍, ମହାନଦୀ ରାଜନିତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
sonepur police
ସୋନପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଶା କାରବାର ପଣ୍ଡ: ୯୦୦୦ ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ
High BP Reason
High BP Reason: ରକ୍ତଚାପ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁନି କି? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ କାରଣ
NH-16 accident
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପତ୍ରପଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ