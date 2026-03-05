Puri Crime: ପରିବାରର ୩ ସଦସ୍ୟ ଓ ୨ କୋମଳମତି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:17 PM IST

Puri Crime: ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ସଦସ୍ୟ ଓ ଦୁଇ କୋମଳମତି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ। ୭୦ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ, ସତ୍ୟବାଦୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଅଢେଇ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ଓ ତିନୋଟି ଗାଡି ଧ୍ୱଂସ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଦୁଲି ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବେହେରା ସାହି ଓ ତନ୍ତୀ ସାହିର ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ପରିବାରର ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଦୁଲି ସାହିର ଏକ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଦୁଲି (ପିତା–ଭଗବାନ ମୁଦୁଲି), ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ମୁଦୁଲି ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ଦିପ୍ତିମୟୀ ଏବଂ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ମା ସୁଭାଷିନୀ ମୁଦୁଲି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୁଦୁଲି ପରିବାରର ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ଗୋଟିଏ (ଆଶୋକ ଲେଲାଣ୍ଡ)ମାଲବୁହା ଗାଡ଼ି କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସହ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସହ ଆନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ମୁଦୁଲି।

Priyambada Rana

