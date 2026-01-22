Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3082630
Zee OdishaOdisha StatePuri News: ୭୨ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Puri News: ୭୨ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Puri News: ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏଭଳି ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:18 PM IST

Trending Photos

Puri News
Puri News

ପୁରୀ: ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିୟମକୁ ଅବହେଳା କରି ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୭୨ ଜଣ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ। ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ଦୀପକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏହି ୭୨ ଜଣ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

କଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 'ସର୍ପାଘାତ ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତରୁ ସୁରକ୍ଷା' ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ବିଭାଗକୁ ଦେବା କଥା।

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ୭୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ ନେଇ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ତଥ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହେଳା କରିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶେଷରେ ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏଭଳି ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

 

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

puri news
୭୨ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Odisha news
Odisha News: ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା,ମାଙ୍ଗାନିଜ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟରେ ଚଢ଼ାଉ
Odisha Govt
Odisha Govt: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ ହେଲା ଗୁଟ୍‌ଖା ଓ ପାନମସଲା
Saranda forest
ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ଗୁଳିବିନିମୟ: ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ସୂଚନା
Traffic advisory in Bhubaneswar
Traffic Advisory: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା