Puri News: ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଘଟଣା ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା

Puri News: ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସାନ୍ନଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପରିସରରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମତକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:27 AM IST

Puri News: ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସାନ୍ନଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପରିସରରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମତକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍କନ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୂଳପୀଠ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆଦି ନକରିବା ଫଳରେ ଏହାର ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେତାଇ ଦିଆଯିଵ ତାଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୋପ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି କାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ, ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ଓ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।

 

