ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍‌ବେଗ

ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏହା କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଆମେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 03:53 PM IST

ପୁରୀ: ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଓ ଚେତନା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀରେ ଚାଲୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ। ଉଦଯାପନୀ ଦିବସରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏହା କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଆମେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ବିତୀୟରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ । ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ନ ଥିଲେ ଆମେ କାଢ଼ି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

