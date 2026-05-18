ୟୁପି ହାପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିରୋଧ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଚିଠି ଲେଖି ଅଦିନିଆ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୧୩ ଜୁନ୍ରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ୧୪ ଜୁନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆୟୋଜନ । ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ସମିତି। ସ୍ଥିରୀକୃତ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ୧୪ ଜୁଲାଇ, ରଥଯାତ୍ରା ୧୬ ଜୁଲାଇରେ ପଡୁଛି ।
ୟୁପି ହାପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି । ସେଠାକାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ସମିତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସୁବିଧା ଓ ପିଲାଙ୍କ ଛୁଟି ଦେଖି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛୁ । ଆମେ ଦୀର୍ଘ ୨୬ ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛୁ । ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ କରି ଆସୁଛୁ । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସହ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।
