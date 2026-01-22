Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3083012
Zee OdishaOdisha StateSrimandira: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଫସିଲେ ଯୁବକ...

Srimandira: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଫସିଲେ ଯୁବକ...

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୨ଟି ଓ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ୨ଟି ମାମଲା ରହିଛି।ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୧୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଛି। ସେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଫେକ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୋମା ପଡିବ,ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ଗୁଳି ମାଡ ହେବ,ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବୁ ବୋଲି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:40 PM IST

Trending Photos

Srimandira: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଫସିଲେ ଯୁବକ...

Srimandira: ପୁରୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଫେସବୁକରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ବାସେଳୀସାହି ଥାନା ନୀଳାଦ୍ରିବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ୍। ସେ ରାଜି ନହେବାରୁ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ୧୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇଥିଲେ।

ପ୍ରତୀକଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ୨ଟି କେଶ୍ ଥିବା ବେଳେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୨ଟି ଓ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ୨ଟି ମାମଲା ରହିଛି।ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୧୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଛି। ସେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଫେକ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୋମା ପଡିବ,ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ଗୁଳି ମାଡ ହେବ,ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବୁ ବୋଲି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକରେ ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେଲରୁ ଏହା ଜାଣି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିଲେ।ସାଇବର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଫେସବୁକ୍ କୁ ଉକ୍ତ ଆଇଡି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ୧୮/୨୬ ଦଫା 351(3),351(4) BNS R.W SEC 66(C) IT ACT 351(3),351(4) ,318(4) 319(2) 111(2)(b) BNSରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।କେବଳ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

puri jagannath temple
Srimandira: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଫସିଲେ ଯୁବକ...
T20 WC
T20 World Cup: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ଓହରିଲା ବାଂଲାଦେଶ, ସରକାର ଦେଲେ ଏଭଳି ସୂଚନା
Suryadev Favourite Zodiac sign
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ରାଶି, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗନ୍ତି ଅଲଗା!
jammu accident
Jammu Accident: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଯବାନଙ୍କ ଗାଡି, ୧୦ ଯବାନ ଶହୀଦ
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..