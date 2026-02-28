Advertisement
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକିଲା ନୀତିକାନ୍ତି, ଭୋକିଲା ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ

Puri Jagannath temple: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପିଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ଶନିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:11 PM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପିଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ଶନିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ରତ୍ନବେଦୀରେ ତିନିଠାକୁର ଭୋକିଲା ରହିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା 'ଭିଆଇପି'ଙ୍କୁ ଜୟ-ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାକୁ ସେବାୟତମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା।

ହଇରାଣ ହେଲେ ଭକ୍ତ:
ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅବଢ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାତକ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ।

ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ 'ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତି' ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବାକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖାଯାଉଛି, ସେ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

