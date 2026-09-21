/ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମାନବିକତା: ମିଳିଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମାନବିକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ପର୍ସକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସକାଳେ ନିଜ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିବା ସମୟରେ ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ଏକ ପର୍ସ ପାଇଥିଲେ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା। ପର୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକାଠରୁ ମିଳିଲା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଫେରାଇଲେ ସେବାୟତ #srimandira pic.twitter.com/lN7FQuqkw4
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 21, 2026
ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ପର୍ସଟି ଖସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପର୍ସରେ ଥିବା ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ପରେ ଟଙ୍କା ଓ କାଗଜପତ୍ର ସହ ପର୍ସଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନହୋଇ ତାହା ଫେରାଇବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ପର୍ସ ଫେରିପାଇ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ହେଲେ ସେବାୟତ ଜଣକ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାନବିକତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।