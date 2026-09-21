Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମାନବିକତା: ମିଳିଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମାନବିକତା: ମିଳିଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା

ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ପର୍ସଟି ଖସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପର୍ସରେ ଥିବା ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ପରେ ଟଙ୍କା ଓ କାଗଜପତ୍ର ସହ ପର୍ସଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 21, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:49 AM IST
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମାନବିକତା: ମିଳିଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Train Fire: ଧାମରାରୁ ହାୱଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ, ସୋରରେ ୮ ବଗିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
2
3
4
5