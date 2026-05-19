Banakalagi Ritual: ବନକଲାଗି ନୀତି...ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

Banakalagi Ritual: ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଏବଂ ଖଡିପ୍ରସାଦ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥାଏ ।
Trending Photos
Banakalagi Ritual: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତାକାଲି ବନକଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। SJTA ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବୁଧବାର, ୨୦ ମେ ୨୦୨୬, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ପବିତ୍ର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅର୍ପଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ ରୁ ରାତି ୧୦:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି SJTA ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ନୀତିକାନ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଏ। ବନକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳା, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ, କେଶର ଏବଂ କୈନ୍ଥର ଅଠା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଏବଂ ଖଡିପ୍ରସାଦ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥାଏ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
Also Read: Odisha Chemists Strike: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଡଭାଇଜରୀ
Also Read: Naveen Patnaik: ଓଡ଼ିଶା ଅରାଜକତାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ