Odisha News:  ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 03, 2026, 05:10 PM IST

Odisha News: ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ...ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଦିନ ଦିପହରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିବା ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଦହସତ ଖେଳିଯାଇଛି।

ଦିନ ଦିପହରରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆକ୍ରମଣ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। କିଛି ଅପରାଧୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଖଣ୍ଡାରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ମନ ବୁଝିନଥିଲା ଯେ, ପରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି।

ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତଦନ୍ତ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୁରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ (SP) ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି:

"ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କୌଣସି ବି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିବେ।"

