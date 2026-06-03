Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236280
Zee OdishaOdisha StateBanakalagi Ritual: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

Banakalagi Ritual: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

Banakalagi Ritual: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।  ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସିଂହାର କରିବେ।  

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:42 AM IST

Trending Photos

Banakalagi Ritual: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

Banakalagi Ritual: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।  ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସିଂହାର କରିବେ।  ଏହି ବିଶେଷ ନୀତି ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ  ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ  ରାତି ୧୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବନକଲାଗୀ ନୀତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ତପ ନୀତି  ନୀତି ସରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରିବା ପାଇଁ  ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।  ବନକଲାଗି ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳ, ଦରତାଳ, ଶଙ୍ଖ, କେଶର , କର୍ପୁର, କଇଁଥ ଅଠା, କସ୍ତୁରୀ ଓ କଳା ଇଦ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।  ଉକ୍ତ ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ର ନୀତି ନୀର୍ଘଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବନକଲାଗିର ଅସଲ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।

 

ALSO READ: Karnataka CM Oath Ceremony: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର,ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକସେବା ଭବନରେ...

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Today Horoscope: ବୃଷ-କର୍କଟ ସହ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ବୁଧବାର?

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Karnataka CM Oath Ceremony
ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର,ବେଙ୍
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଆଜି ବି ଜାଳିଲା...୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପିଲା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାରା
Odisha government
Reservation In Technical Education: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: CBSEରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ
Sonam Wangchuk
Sonam Wangchuk: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ରେ ଯୋଗଦେବେ କି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍? ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ