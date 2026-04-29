Odisha News: ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ; ଚାପ ନଖେଳି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା

Odisha News:ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତିରେ ବଡ ବିଭ୍ରାଟ । ସେବାୟତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ନ ଖେଳି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ, ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ। ଭକ୍ତ ନିରାଶ। ସିଂହାରୀ ଓ ଶୁଦ୍ଦୁ ସୁଆରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବନ୍ଦ୍ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ କ୍ରୀଡ଼ା।
ଚାପରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସେବକ ରହିବେ, ତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର । ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ରାତ୍ରୀ ଚାପ ପାଇଁ ରାତି ୯ଟା ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଥିଲେ ହେଁ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ବିବାଦ ତୁଟି ନଥିଲା । ପରେ ପବନ ବେଗ ଓ ବର୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଚାପ ନ ଖେଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ ଦିଅଁ ।
ସେପଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତିରେ ବଡ ବିଭ୍ରାଟ । ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ। ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବକ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେବକ କଲ୍ୟାଣ ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।ଏହି ବୈଠକରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ,ପରିଚାଳନା କମିଟି ର ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସେବକ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ଗତକାଲି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ।