Puri News: ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜରାଜେଶ୍ଵର ବେଶ

Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜରାଜେଶ୍ଵର ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ପୂର୍ଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍କରଣୀ ଓ ମହୋଦଧି ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁନା ବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରୀଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚିତା ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏହି ସୁନା ବେଶ ବା ରାଜଧିରାଜ ବେଶ ଦର୍ଶନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।
ଖାସ କରି ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକର ଆଜି ଶେଷ ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ କୁ ନଜରରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନାୟକ ପ୍ଲାଜ଼ା ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ ରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବସିବା ସହ ସେଡ଼ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଯାଇଥିଲା।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ନୀତି କରାଯାଇନଥିଲା l ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ନୀତି କାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହୋଦାଧି ସମେତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଓ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରତଧାରୀ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ସମାଗମ ବଡି ଭୋରରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।ଭକ୍ତ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ ଉଦଯାପିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟ ବିଧି ପାଳନ କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆ କା ମା ବୈ ଡାକ ସହ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପରି ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା।