/Ratha Yatra 2026: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା,ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ...

Ratha Yatra 2026: ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ତିଚା ଯାତ୍ରାରେ ରଥାରୁଢ ହେବେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଗତ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଆର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପୁଣି ଭେଟ। ସଭିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମିଳନର ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତକୁ । ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଭିଜିବେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ୍। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ, ରଥ ଓ ପଥ। ଏବେଠୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତିଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ:
ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରେ ମଳଙ୍ଗ ଆଳତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ଟା ୧୦ରୁ ୬ଟା ୩୦ ମଇଲମ ଓ ତଡ଼ପଲାଗି ନୀତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି,
୬ଟା ୩୦ରେ ରୋଷହୋମ, ସକାଳ ୭ଟାରେ ଅବକାଶ ,୭ଟା ୧୦ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା , ୭ଟା ୩୦,୭ଟା ୩୦ରେ ବେଶରେ ଦ୍ବାରପାଳ ପୂଜା ହୋଇଛି। ସେହିପରି,୮ଟାରୁ ୯ଟା: ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପ (ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ),ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୯ଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା,୯ଟା ୧୫ରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ,୯ଟା ୩୦ରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ।୧୨ଟା ୩୦ରେ ପହଣ୍ଡି ଶେଷ, ୧୨ଟା ୩୦ରୁ ୧ଟାରେ ମଦନମୋହନ ବିଜେ,୧ଟା ୩୦ରୁ ୨ଟାରେ ଚିତାଲାଗି,୧ଟା ୩୦ରୁ ୨ଟା ୩୦ରେ ବେଶ ଶେଷ,ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରୁ ୩ଟାରେ ଛେରାପହଁରା, ୩ଟାରୁ ୪ଟାରେ ଚାରଫିଟା ଓ ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ ଲାଗିବା ଏବଂଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ।