Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ratha Yatra 2026: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା,ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ...

Ratha Yatra 2026: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା,ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ...

Ratha Yatra 2026: ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ତିଚା ଯାତ୍ରାରେ ରଥାରୁଢ ହେବେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଗତ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଆର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପୁଣି ଭେଟ। ସଭିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମିଳନର ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତକୁ । ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଭିଜିବେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ୍।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 16, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:39 AM IST
Ratha Yatra 2026: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା,ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nand Kishore Goenka: ନନ୍ଦକିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ସରିଲା ଶେଷ କୃତ୍ୟ,ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସଭିଏଁ; ପ୍
Nand Kishore Goenka1 hr ago
2
Top 10 newsJul 15
3
hubaneswar AccidentJul 15
4
Bageshwar DhamJul 15
5
Bhubaneswar to Puri BusJul 15