Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News:ରଥଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ,୧୦ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା

Odisha News:ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ୨ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:20 PM IST
Odisha News:ରଥଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ,୧୦ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା
Image Credit: ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Landslide in Poonch: ପୁଞ୍ଚ୍‌ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Landslide in Poonch1 hr ago
2
JP Nadda2 hrs ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
FIFA World Cup 2026 Prize Money3 hrs ago
5
hisar news11:10 AM IST