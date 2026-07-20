Odisha News:ରଥଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ,୧୦ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା

Odisha News: ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କଟକର ଅନୀଲ ଦାସ ଓ ମୁମ୍ବାଇର ଅଶୋକ ସୁବାରେ ରାଇକରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF) ରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ବର୍ଷସାରା ଭକ୍ତ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏପରି ଘଟଣା,ଯଦିଓ ବିରଳ,ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନାଗରିକ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏ-କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ସହିପାରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।