Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:47 PM IST

Ratna Bhandar: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ, ଚାଲିଛି ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ

Ratna Bhandar: ଶେଷ ହୋଇଛି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ ଟା ୧୦ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଇଛି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମଣି ମାଣିକ୍ୟ କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ବା ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନହୋଇ କେବଳ ଓଜନ ମାପ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଶେଷ ହେବାପରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। 

ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।ଗଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।ନୀତିକାନ୍ତି କୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବା ଭଳି ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ।ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଓ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ମଣତି କରି ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ।ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଳଙ୍କାରର ,ଗଣତି ମଣତି, ୧୯୭୮ ମସିହା ସହ ମେଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । 

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ  ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ ୪୦ ଶତକଡା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି କହିଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ।ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି,ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି ,3D ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ,E କାଟାଲଗ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଉଛି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

