Odisha News: ବାତ୍ୟା ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ହାରିଲା ପ୍ରଶାସନ। କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ୧୦ ହଜାର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦେଶ ଥିବ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
ବାତ୍ୟା ‘ଫନି’ରେ ବେସାହାରା ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେନି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବି ମାନିଲେନି। ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଯାଇ ବି ହାରିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ। ୨୦୧୯ ମେ ମାସ ୩ ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୮ରୁ ବାତ୍ଯା ଭୟଙ୍କର ରୁପ ନେବା ସହ ପୁରୀରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ୍ କରିଥିଲା। ଫନିର ତାଣ୍ଡବରେ ପୁରୀ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଂଖେ। ସାଢ଼େ ୬ବର୍ଷ କାଳ ଅସହାୟଙ୍କୁ ବାରଦୁଆର କରିବା ସହ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚକରି କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ୯୫,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ନଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ ହେବାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ତହସିଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ମାମଲା କରିଥିଲେ। ତହସିଲ୍ଦାର ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଝିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଖ୍ଯତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ଜୋରୀମାନା ଦେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ତେବେ ଫନିରେ ବେସାହାରା ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କର ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଭେରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଳକ୍ କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ୬୭ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେନି। ୨ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ କରି ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏଣୁ ବେସାହାରା ଲୋକେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୯୫ହଜାର ୧୦୦ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ୧୦ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।ହାଇକୋର୍ଟ ୯୫ହଜାର ୧୦୦ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ୧ଲକ୍ଷ ୫ହଜାର ୧୦୦ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବ।