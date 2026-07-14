Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Puri School Assault Case: କ୍ଲାସ୍‌ରୁମ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍

Puri School Assault Case: କ୍ଲାସ୍‌ରୁମ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍

ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୃତୀୟା ଦେବ ନୋଡାଲ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଅଂଶୁମାନ ବିଶ୍ୱାଳ ବଚସା କରିବା ସହ କ୍ଲାସ୍‌ରୁମ୍‌କୁ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:54 PM IST
Puri School Assault Case: କ୍ଲାସ୍‌ରୁମ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dara Singh: ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଦାରା ସିଂ!
Dara Singh Release26 min ago
2
Odia News3 hrs ago
3
Nanda Kishore Goenka3 hrs ago
4
Nand Kishore Goenka6:16 AM IST
5
Ind vs Eng4:56 AM IST