ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ର ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୃତୀୟା ଦେବ ନୋଡାଲ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଅଂଶୁମାନ ବିଶ୍ୱାଳ ବଚସା କରିବା ସହ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍କୁ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।
ଘଟଣା ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଭିଡିଓ କେହି ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁମାନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖତିଆନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।