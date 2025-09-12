Puri Shankaracharya: ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ୨୦୧୮ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

Puri Shankaracharya: ଭାରତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏଥିରୁ ଶିଖିବ। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏପରି ଏକ ଭାଷଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
Puri Shankaracharya: ଭାରତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏଥିରୁ ଶିଖିବ। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏପରି ଏକ ଭାଷଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେ ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏପରି ଏକ ଚେତାବନୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଶାସନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନେପାଳର ରାଜା ପଶୁପତିନାଥ। ପଶୁପତିନାଥ ଏଠାରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ବେଦ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଶାସନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ବୈଦିକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। କେହି ଶୋଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିପ୍ଳବ ନେପାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ସନାତନ ବୈଦିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଚୀନ୍, ରୁଷ, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ, ସେ ଭାଗବତର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଧନୀ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜର ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଧନ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେହିପରି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରର ଏବଂ କାମ ନ କରେ କିମ୍ବା ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ସାମ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ। ସେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସନାତନ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସନାତନ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମର ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ।