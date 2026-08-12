Srimandir: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ୫ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

Srimandir: ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଏହି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତାଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ।
ଚିତାଲାଗି ନୀତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି। ଏହି ନୀତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ରତ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ।
ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପରଠାରୁ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।