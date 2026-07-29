/Banakalagi Ritual: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନକଲାଗି ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବନକଲାଗି ନୀତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନୀତି ସମାପ୍ତ ପରେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବନକଲାଗି ନୀତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସେବା। ଏହି ନୀତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧୀୟ ଲେପ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେବାୟତମାନେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ 'ଅବଢ଼ା' ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ବନକଲାଗି ନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।