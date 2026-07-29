Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Banakalagi Ritual: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନକଲାଗି ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Banakalagi Ritual: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନକଲାଗି ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Banakalagi Ritual: ଏହି ନୀତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧୀୟ ଲେପ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:01 PM IST
Banakalagi Ritual: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନକଲାଗି ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର..
Commonwealth Games 20261 hr ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Petrol Diesel price2 hrs ago
4
odisha rain alert3 hrs ago
5
Bhadrak Flood3 hrs ago