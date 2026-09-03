Add Zee Business As A Preferred Source
App

Puri Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ...

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଭୋଗ ଛେକ ଆସିବା ପରେ ‘କୃଷ୍ଣଜନ୍ମ’ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆପାତତଃ ବନ୍ଦ ରହିବ।

Reported BySanjaya Kumar MohapatraEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:26 PM IST
Puri Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ...
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀ
2
3
4
5