/Puri Temple Theft: ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କାଣ୍ଡ

ପୁରୀ: ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତଡ଼ାସ ଜଗନ୍ନାଥପୁରସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତଡ଼ାସ ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚୋରିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।