Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Puri Temple Theft: ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କାଣ୍ଡ

Puri Temple Theft: ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କାଣ୍ଡ

ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 20, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:33 AM IST
Puri Temple Theft: ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କାଣ୍ଡ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri Crime: ପୁରୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ: ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ...
2
3
4
5