ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ବେଆଇନ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଷେଧାଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର: ଏକ ନଜରରେ
ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ‘ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଜୋନ୍’ ବା ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ୧୦ ଥର ବେଆଇନ ଭାବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ୧୦ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ:
କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇ ଯିବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ସହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୬.୯୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଘଟଣାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ୮ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩ଟି ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା: ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନିଷେଧାଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ମୋଟ ୯ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୭ଟିର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି।
ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗାରିମା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି।