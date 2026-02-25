ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ

Advertisement
Ratna Bhanda: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ଶେଷରେ ସମୟ ସୀମା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା-ଗହଣାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ଶେଷରେ ସମୟ ସୀମା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା-ଗହଣାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିବନି ବାଧା
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ। ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।

କିଭଳି ହେବ ଗଣତି? (SOP ର ନିୟମ)
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ୧୪ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ SOP (Standard Operating Procedure) କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ:

  •  ପ୍ରଥମ କମିଟି: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିବେ।
  •  ଦ୍ୱିତୀୟ କମିଟି: ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଓ ଦସ୍ତାବେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।

ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବା ସହ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ।

ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର
ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗହଣା ଗଣତି ପାଇଁ ନିୟମ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ୩ ଜଣିଆ ସୁପରଭାଇଜର କମିଟି ଓ ୧୦ ଜଣିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିମ୍ ରହିବେ। ସୁନା, ରୂପା ଓ ଦାମୀ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେଷ୍ଟ (Chest) ବା ସିନ୍ଦୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଏହି ଗଣତିରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ର ପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ରତ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ (Gemmologists) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗହଣାର ଗ୍ରେଡ୍ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (Valuation) କରାଯାଇ ନାହିଁ।

୧୯୭୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ନୂଆ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

