Bada Danda: ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି

Bada Danda: ଲଘୁଚାପଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରୀ ସହର। ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଭକ୍ତ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାତାୟାତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗ, ଭିଆଇପି ରୋଡ୍, ସିଟି ରୋଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଓ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିଛି।
ତିନିଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୁରୀ ସହର #odishanews pic.twitter.com/9WEvP2NffX
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 12, 2026
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।