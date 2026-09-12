Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bada Danda: ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି

ବିଶେଷକରି ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗ, ଭିଆଇପି ରୋଡ୍, ସିଟି ରୋଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଓ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:00 AM IST
Bada Danda: ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାର ASIଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଟ୍ରାପ୍
2
3
4
5