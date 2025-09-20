Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡାର ୧୦ଟି ସ୍କୁଲରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର କୁରାଲୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ୧୦ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ୧୦ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବେଦାନ୍ତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ର-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ଯାହା ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଖୈରକୁନି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁରାଲୋଇର ସରପଞ୍ଚ ସନାତନ ନାଏକ , AJKA ପ୍ରତିନିଧି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତା, ହିତାଧିକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ଘୋଘରପାଲି ଏବଂ ଯାମକାନିର ୨୦ଟି ସ୍କୁଲରେ ୨୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ କୁରାଲୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ପିପିମାଲ, କୁରାଲୋଇ ଏବଂ ବଞ୍ଜାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିରେ ପହଂଚିବ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ବେଦାନ୍ତ, ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଝାରସୁଗୁଡାର ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ, ଏବଂ ବେଦାନ୍ତରେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରତ।"
କୁରାଲୋଇର ସରପଞ୍ଚ ସନାତନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ଆମ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ କରିବାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବେଦାନ୍ତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।