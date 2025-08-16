Raghunath Sasmal Passes Away: କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ରଘୁନାଥ ସାସମଲଙ୍କ ପରଲୋକ

Raghunath Sasmal Passes Away: କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ବିକ୍ରେତା ରଘୁନାଥ ସାସମଲ ଯିଏକି ରଘୁ ମାଉସା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଟକର ଦହିବରା ଆଳୁଦମକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହରରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ।
ରଘୁ ମାଉସା ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଦହିବରା ତିଆରି କରି ତାଜା ଶାଳ ପତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା।
ରଘୁ ମାଉସାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗତା ତାଙ୍କୁ କଟକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେପରି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଚାଲିଥିଲେ।
ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ରଘୁ ମାଉସାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ଦହିବାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅବାଦାନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ।
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରଘୁନାଥ ସାସମଲଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି,"କଟକର ସୁପରିଚିତ ଚେହେରା ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ରଘୁନାଥ ସାସମଲଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ସେ ‘ରଘୁ ଦହିବରା’ ନାମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ । କଟକ ଦହିବରାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ।
ଓଁ ଶାନ୍ତି।"
ଏହା ସମେତ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରଘୁନାଥ ସାସମଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ନେଇ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ`ରଘୁ ଦହିବରା' ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ରଘୁ ସାସମଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦହିବରା ବ୍ୟାପାର ଆଗକୁ ଯାଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ମନ ଜିଣି ପାରିଥିଲା । ଜଣେ କର୍ମନିଷ୍ଠ, ସ୍ନେହି ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ । ତାଙ୍କର ଦହିବରାର ସ୍ୱାଦ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବାସୀ ମନେ ରଖିବେ ।