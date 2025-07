ବରମୁଣ୍ଡା ପଡି଼ଆରେ ଗର୍ଜିଲେ ରାହୁଲ, କହିଲେ- ଓଡି଼ଶାରେ ୪୦୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି

Baramunda Samvidhan Bachao Samavesh: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡି଼ଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି 'ସମ୍ବିଧାନ ବଚାଓ ସମାବେଶ'କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହିଳାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟୁଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଲେଣଦେଣ ନାହିଁ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ, ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ୫-୬ ଜଣ କୋଟିପତି ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜିତିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ।'

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜେପି ଲଗାତାର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଯେପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଜ କାମ ନୁହେଁ, ବିଜେପିର କାମ କରୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋଟି ନୂତନ ଭୋଟର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୋଟରମାନେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଦିଅ, ଭିଡିଓ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଉନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ବିହାରର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଏହା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।'

#WATCH | Bhubaneswar: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Something new has begun. More than 40,000 women in Odisha have disappeared. Till date, it is not known where did these women go. There is atrocity against women here every day. They are raped. 15 women are raped in Odisha… pic.twitter.com/GRMMrVU4BS

