Odisha News: ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା,ମାଙ୍ଗାନିଜ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟରେ ଚଢ଼ାଉ

Odisha News: ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ରେଞ୍ଜ କାଶିଆ (ଖ) ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ନବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନାମକ ବେଆଇନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଜବତ୍ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ବଡ଼ବିଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏହି ଚଢାଉ ହୋଇଛି । ୟୁନିଟ୍ ପରିସରରୁ ୧୦୦ ଟନ୍ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମାଙ୍ଗାନିଜ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନାରୀ ଓ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ୍ କରାଯାଇଛି । ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ମଳ ନାଏକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଏହି ମାଙ୍ଗାନିଜ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ ଚଲାଉଥିଲେ ।
ଆଜି ନିର୍ମଳ ନାଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ରୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏମଡି ରଫିକ୍ କୁ ଗିରଫକରି ତଦନ୍ତ ଜାରିରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ନାଏକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସିଦ୍ଧମଠ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଣି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାପରେ ବାହାରର କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିଆସୁଥିଲା ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ବୋଝେଇ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ମାଡ଼ିବସିଥିଲା । ଜବତ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚୋରା କାରବାରରେ ଆଉ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବଡ଼ବିଲ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।