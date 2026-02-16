ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବଦଳିବ କାୟାକଳ୍ପ: ୯୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

Advertisement
Brahmapur Railway Station: ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ୯୩.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଷ୍ଟେସନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ସଜାଇବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ:

  •   ଅଧିକାରିକ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ରେଳ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
  •   ଯୋଜନା: ଏହି ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 'ପ୍ଲାନ ହେଡ୍-୫୩ (CAP)' ଅଧୀନରେ କରାଯିବ।
  •   ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଚଳିତ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୧୦,୯୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଏହି ବଡ଼ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ।

ବଦଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ମାନଚିତ୍ର
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ନେଟୱର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୫୯ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ ୨,୩୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନର ଏହି କାୟାକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସହରବାସୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ।

