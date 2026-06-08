ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ୩ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ ଦୁଇଦିନ ପରି ଆଜି ଅପରାହ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୀରେ ଅବତରଣ କରିଛି ବିମାନ । ସମଙ୍ଗ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅବତରଣ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର । ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତାପମାତ୍ରା ୪୦.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରୁ ଏହା ୧୭.୬ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Also Read- INDIA ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକରେ ୫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର