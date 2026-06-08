Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /କାଳବୈଶାଖୀ ବଦଳାଇଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦିଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳରେ ପୁରୀରେ...

କାଳବୈଶାଖୀ ବଦଳାଇଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦିଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳରେ ପୁରୀରେ...

ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୀରେ ଅବତରଣ କରିଛି ବିମାନ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 08, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:41 PM IST
କାଳବୈଶାଖୀ ବଦଳାଇଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦିଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳରେ ପୁରୀରେ...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭିବିଜି-ରମଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା
Odisha vigilance0 min ago
2
Odia News3 min ago
3
Odia News31 min ago
4
INDIA Bloc58 min ago
5
Odia News1 hr ago