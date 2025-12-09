Advertisement
Journalist Death: ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ..

 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:27 PM IST



Journalist Death:(ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ) ନାକଟିଦେଉଳକୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଇକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳ ସାଢେ ଦଶଟା ସମୟରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡିଛି। 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାକଟିଦେଉଳକୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଧ ବାଟରେ ବାଇକଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଏକ ଲୁହା ରଡ଼ ପଶିଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନାକଟିଦେଉଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଂଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ସୁପରିଟେଣ୍ଡଣ୍ଟ। 

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଉଳ ପଂଚାୟତ ସମିତି ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀର ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସାମ୍ବାଦିକ ରମାକାନ୍ତ ମହାନନ୍ଦ ବାଇକରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଞ୍ଚି ବିଜୟ ୱାଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୋତା  ସୁରକ୍ଷା ଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ପୋଲରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ନାକଟିଦେଉଳ ଡାକ୍ତର ଖାନାକୁଅଣା ଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଥିଲା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

 ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସେ ଗଂଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବାବଦରେ ଖବର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି।

