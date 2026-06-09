ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ତାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବିଶ୍ବରେ ପରିଚିତ। ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଗଣପର୍ବ ରଜ ଆସିଲେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ସେ ସରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଉନି, ରଜ ଦୋଳି ବି ଲାଗୁନି। ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପରିବାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଜରୁରୀ। ଉଦୟ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ‘ରଜ ମହୋତ୍ସବ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅତିଥିମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଡ଼ନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଓ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ଵରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଫେସର ଚିନ୍ମୟୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଓ ଅଭିନେତା ଡ. ଚିନ୍ତାମଣି ବିଶ୍ବାଳ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡ. ମେଘନା ମିଶ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସାମନ୍ତ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରନ୍ଧନଶିଳ୍ପୀ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଉଦୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ସ୍ବାଗତବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ସୋମନାଥ ପରିଡ଼ା ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଓ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ଵରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଫେସର ଚିନ୍ମୟୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନ ‘ଗଳ୍ପ ପରି ଲାଗେ’ର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ‘ଇକୋଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍’ର ଉନ୍ମୋଚନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହ ‘ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ରଜ’ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ‘କାନ୍ଭାସ୍ରେ ରଜ’ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଏଥିରେ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ରଶ୍ବିରଂଜନ ବେହେରା, ଚେତନା ପାଢ଼ୀ ଓ ସୁଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ସାଇ ପ୍ରସାଦ ରାୟ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦାସ, ପ୍ରତୀକ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ ବାରିକ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେହିପରି ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହିଳା ସ୍ବୟଂ ସହାୟିକା ଗ୍ରୁପ୍ର ମା’ ମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସମେତ ଜାମୁକୋଳି, ବେଲ, ଆମ୍ଭ ରସର ପୋଡ଼ ପିଠା ମନ ଜିଣିଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପ୍ରଥମ, ମହାଦେବ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ମା’ତାରେଣୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୁଃଖିରାମ ସ୍ବାଇଁ କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କଳାକାର ଚମତ୍କାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ତା‘ ସହ ସମେତ ରଜ ଗୀତରେ ଝୁମାଇଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅରୁତୋଷ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଅର୍ପିତା ନାଥଶର୍ମା, ଉପସଭାପତି ଏରିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିନ୍ମୟୀ ଅର୍ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁଦିପ୍ତ ପରିଡ଼ା, ବିଶ୍ବଜିତ୍ ବରାଳ, ତପସ୍ବିନୀ ନାୟକ, ଶୁଭାଶିଷ ବେହେରା, କମଲ ଲୋଚନ ପରିଡ଼ା, ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ବେହେରା, ଚିରଂଜିତ୍ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।