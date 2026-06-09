Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ, ମହମହ ବାସିଲା ରଜ ପୋଡ଼ ପିଠା

ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପରିବାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ: ବାବୁ ସିଂ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 09, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:41 PM IST
ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ, ମହମହ ବାସିଲା ରଜ ପୋଡ଼ ପିଠା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Khan sir vs Roushon sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍, ରୋସନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲ୍ !
Khan sir vs Roushon sir15 min ago
2
weather report18 min ago
3
Odisha news53 min ago
4
Gold rate today1 hr ago
5
FIFA World Cup2 hrs ago