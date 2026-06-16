Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଦୋଳି ଖେଳିଲେ ବାଚସ୍ପତି

ଉତ୍କଳ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ଵର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 16, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:13 PM IST
ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଦୋଳି ଖେଳିଲେ ବାଚସ୍ପତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଦୋଳି ଖେଳିଲେ ବାଚସ୍ପତି
Odia News0 min ago
2
top 10 news today16 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Odia News2 hrs ago