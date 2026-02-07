Odisha News: ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସୁବୋଧ ସିଂକୁ ୧୫ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ

Advertisement
(ଅଜୟ ନାଥ,ସମ୍ବଲପୁର) Odisha News: ମନ୍ନପୁରମ୍ ଗୋଲଡ଼ ଲୁଟ ଘଟଣା ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସୁବୋଧ ସିଂ କୁ ୧୫ ଦିନିଆଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:34 AM IST

(ଅଜୟ ନାଥ,ସମ୍ବଲପୁର) Odisha News: ମନ୍ନପୁରମ୍ ଗୋଲଡ଼ ଲୁଟ ଘଟଣା ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସୁବୋଧ ସିଂ କୁ ୧୫ ଦିନିଆଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ । ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ଏକ ଭେନ ରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୁବୋଧ ସିଂ କୁ ରିମାଣ୍ଡ ରେ ନେଇଛି । ସମସ୍ତ ଅନୁସାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କରାଗାର ରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସୁବୋଧ ସିଂ କୁ ୧୫ ଦିନିଆଁ ରିମାଣ୍ଡ ରେ ନେଇଛି | 

ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଫାଟକ ମନ୍ନପୂରମ ଗୋଲଡ଼ ଲୋନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେ ପାଖାପାଖି ୩୦ କେଜି ସୁନା ଲୁଟ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁବୋଧ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ। ଲୁଟ ଦିନ ସକାଳ ସାଢେ ନ ଟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଟର ସାଇକେଲ ରେ ଆସି ମନ୍ନପୂରମ ଗୋଲଡ଼ ଲୋନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୁ ପଶି ଗନ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପାଖାପାଖି ୩୦ କେଜି ସୁନା ଧରି ଫେରାର ମାରିଥିଲେ । ତା ପରେ ସୁନା ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସୁବୋଧ ସିଂ କୁ ଗିରଫ କରି ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ରେ ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସୁନା ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସୁନା ଲୁଟ ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବୋଧ ସିଂ ର ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରି ନ ଥିଲା ପୋଲିସ । ତା ସହିତ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ଏବେ ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣା ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସୁବୋଧ ସିଂ କୁ ୧୫ ଦିନିଆଁ ରିମାଣ୍ଡ ରେ ନେଇଛି ।

Narmada Behera

